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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Geschädigte fällt auf vermeintliche Handwerker rein

Ratzeburg (ots)

17.07.2026 | Kreis Stormarn | 16.07.2026 - Oststeinbek / Havighorst

Gestern Morgen, zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr waren in der Schulstraße in Oststeinbek mutmaßliche Betrüger unterwegs. Drei falsche Handwerker gaben vor, Arbeiten im Dachbereich sowohl am Haus als auch auf der Terrasse durchführen zu können. Aus der zuvor vereinbarten Zahlung für die erbrachte Leistung sollte die Geschädigte nun ein Vielfaches zahlen.

Die Täter sollen die Geschädigte direkt an der Haustür angesprochen und ihre Leistungen angeboten haben. Dabei erweckten sie den Eindruck eines angeblich akuten Handlungsbedarfs, um so die Bewohnerin zu einer sofortigen Beauftragung zu bewegen.

Im Rahmen dieses Haustürgeschäftes soll zunächst ein verlockender und vergleichsweise günstiger Preis genannt worden sein. Nach Beginn der Arbeiten seien die finanziellen Forderungen jedoch deutlich angestiegen. Die Forderung nach sofortiger Zahlung in bar setzte die Geschädigte unter Zeit- und Entscheidungsdruck, so dass sie zwar nicht die nun geforderte Summe zahlte, aber dennoch einen deutlich höheren Bargeldbetrag als zuvor vereinbart. Anschließend entfernte sich die angeblichen Handwerker in unbekannte Richtung.

Die drei männlichen Betrüger konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Er sei ca. 25 -30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von sehr schlanker Statur. Der Mann habe kurze schwarze Haare sowie einen Schnurbart getragen.

2. Person: Dieser Mann sei ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Auch er habe einen kleinen Schnurbart getragen.

3. Person: Er sei ca. 45 -50 Jahre alt, ca. 180 groß und von kräftiger Statur. Der Mann sei Vollbartträger und habe einen beigen Hut in Strohhutform getragen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wende sich bitte an die ermittelnden Beamten der Reinbeker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de

   Die Polizei nimmt dies zum Anlass und rät:
   - Seien Sie besonders vorsichtig bei Haustürgeschäften mit 
     Handwerkern
   - Bestehen Sie auf schriftliche und verbindliche 
     Kostenvoranschläge
   - Holen Sie Angebote ausschließlich bei bekannten oder selbst 
     ausgewählten Fachbetrieben ein
   - Gehen sie keine spontanen Verträge vor Ort ein
   - Lassen Sie keine unangekündigten Personen auf Ihr Grundstück 
     oder in Ihr Haus
   - Ganz wichtig: Zahlen Sie keine Beträge sofort und vermeiden Sie 
     insbesondere spontane Zahlungen in bar oder per EC-Karte
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Ziehen Sie im Zweifel 
     Angehörige oder Nachbarn hinzu. Lassen Sie sich Zeit beim 
     Überlegen und überstürzen Sie nichts.
   - Verständigen Sie bei Verdacht umgehend die Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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