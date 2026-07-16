Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher auf frischer Tat entdeckt - Festnahme eines Komplizen

Ratzeburg (ots)

16.07.2026| Kreis Stormarn | 16.07.2026 - Bad Oldesloe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Nachdem ein Einbrecher von einem Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Oldesloe überrascht wurde und unerkannt flüchtete, gelang es den Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung einen weiteren Tatverdächtigen festzunehmen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll heute Morgen gegen 00.30 Uhr eine männliche Person über ein Fenster im 1. Obergeschoss in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße in Bad Oldesloe eingedrungen sein. Dort soll der Einbrecher durch den 60-jährigen Bewohner bemerkt worden sein und umgehend die Flucht ergriffen haben. Der Tatverdächtige sei auf seiner Flucht als Beifahrer in ein in unmittelbarer Nähe wartendes Fahrzeug, ähnlich einem VW Caddy, gestiegen und habe sich in Richtung Hamburger Straße entfernt. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. So wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Opel Combo in der Hamburger Straße aufmerksam, der ohne jegliche Beleuchtung in Fahrtrichtung A 21 unterwegs war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren aktuell nicht vergeben. Aufgrund der Beschreibung des Fluchtfahrzeugs und des örtlichen und zeitlichen Zusammenhang wurde das Fahrzeug angehalten und dessen Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung, so dass der 42-jährige rumänische Fahrer vorläufig festgenommen wurde. Der in Niedersachsen gemeldete Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie des Verdachts der Urkundenfälschung und des Führens eine Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung verantworten müssen. Weitere Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen blieben erfolglos. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun nach dem noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen. Dieser soll ca. 25 Jahre alt, ca. 175 groß und von schlanker Statur sein. Er habe eine schwarze Jeans, schwarze Oberbekleidung /Jacke und ein Cappi getragen. Zudem sei er Vollbartträger. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, wird gebeten sich unter der Telefonnummer04531/501-0 oder über Mail an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden

Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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