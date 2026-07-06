Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht mehrerer Straftaten: Drei Tatverdächtige nach Verkehrskontrolle im Kreis Stormarn vorläufig festgenommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

06.07.2026 | Kreis Stormarn | 02.07.2026 - Reinfeld / Zarpen

Bereits am Donnerstagabend wollten Polizeibeamte einen PKW in Reinfeld kontrollieren. Der Fahrer soll sich der Kontrolle entzogen haben, verunfallte jedoch später bei Zarpen. Drei Insassen sollen zunächst die Flucht ergriffen haben, konnten aber allesamt durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Die Beamten beschlagnahmten zudem diverse Betäubungsmittel und eine größere Menge Bargeld.

Am 02.07.2026 gegen 23:15 Uhr wurden Polizeibeamte im Bischofsteicher Weg in Reinfeld auf einen Opel aufmerksam und entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer soll jedoch die Anhaltesignale missachtet und versucht haben, vor den Beamten zu fliehen. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Datenabfrage ergab, dass die Kennzeichen eigentlich zu einem anderen Fahrzeug gehört haben sollen und bereits Ende Juni als gestohlen gemeldet wurden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt habe der Fahrer eine rücksichtslose und grob verkehrswidrige Fahrweise an den Tag gelegt, sei unter anderem mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, in den Gegenverkehr geraten und habe beispielsweise auch ein Verkehrsschild überfahren. Die Fluchtstrecke soll von Reinfeld, über die Ortslage Heidekamp bis kurz hinter Zarpen gereicht haben, wo der flüchtige Opel-Fahrer schlussendlich an der Kreuzung Horst / Zarpenerhof an einem Baum verunfallte. Sofort sollen die Beamten das Auto mit ihrem Streifenwagen eingekeilt haben, um eine weitere Flucht zu verhindern. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Als der Wagen zum Stillstand gekommen war, seien sofort drei Personen ausgestiegen und setzten zu Fuß zur Flucht an. Eine 18-Jährige und ein 16-Jähriger, beide deutsche Staatsbürger und wohnhaft im Kreis Stormarn, nahmen die Beamten noch an Ort und Stelle vorläufig fest. Im Rahmen der Festnahme soll es zur Abgabe eines Warnschusses aus der Dienstwaffe eines Polizisten gekommen sein. Eine weitere männliche Person sei zunächst zu Fuß entkommen. Die hinzugerufenen Unterstützungskräfte stellten den Heranwachsenden, einen 18-jährigen Deutschen aus dem Kreis Stormarn, kurze Zeit später und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 16-Jährigen diverse verschreibungspflichtige Medikamente, mögliche Betäubungsmittel sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und beschlagnahmten diese. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs nach der Fahrzeugidentifikationsnummer stellten die Beamten auch in diesem diverse mögliche Betäubungsmittel und Medikamente fest. Diese beschlagnahmten die Beamten ebenfalls. Den Opel stellten die Beamten sicher.

Gegen die beiden männlichen Fahrzeuginsassen leiteten die Einsatzkräfte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die 18-jährige entließen die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Vernehmung. Bei den beiden festgenommenen männlichen Tatverdächtigen ergab sich zudem der Verdacht, dass diese auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnten. Dementsprechend ordneten die Beamten die Entnahme von Blutproben an. Wer von den beiden gefahren sein soll und auch, woher das Fahrzeug ursprünglich stammt, ist nun unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

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