Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und PKW gesucht

Ratzeburg (ots)

03.07.2026 | Kreis Stormarn | 01.07.2026 - Bad Oldesloe

Bereits am Mittwoch soll sich um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW in Bad Oldesloe ereignet haben. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 01.07.2026 gegen 12:55 Uhr soll eine 16-jährige Jugendliche aus dem Kreis Stormarn als Fußgängerin mit einem E-Scooter, welchen sie geschoben habe, eine grün anzeigende Bedarfsampel in der Lübecker Straße unweit der Kreuzung Poggenseer Weg überquert haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei diese von einem silbernen SMART angefahren worden, welcher auf der Lübecker Straße aus Richtung Reinfeld kommend in Richtung Hamburg unterwegs gewesen sein soll. Die Ampel für den PKW soll dabei rot angezeigt haben. Nach der Kollision, bei welcher die 16-Jährige stürzte und leichte Verletzungen erlitt, hätte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Informationen zum flüchtigen Kleinwagen und dessen mutmaßlich männlichen Fahrer liefern? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.pr@polizei.landsh.de entgegen.

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