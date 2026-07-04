Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bedrohungslage in Geesthacht - Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Ratzeburg (ots)

04.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.07.2026 - Geesthacht

Heute Mittag soll ein 42-jähriger Mann in Geesthacht zunächst seine Lebensgefährtin verbal angegangen sein, so dass diese Zuflucht bei einer Nachbarin gesucht haben. Beide Frauen sollen dann durch den Geesthachter mit einem schußwaffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sein. Den Einsatzkräften gelang es den Mann in seiner Wohnung wenig später festzunehmen.

Gegen 11.50 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf. Die Anruferin aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Trift in Geesthacht, soll eine 42- jährige Geschädigte nach verbalen partnerschaftlichen Streitigkeiten bei sich aufgenommen haben. Kurze Zeit später soll der Lebensgefährte der Geschädigten mit einem schußwaffenähnlichen Gegenstand vor der Wohnungstür der Anruferin gestanden und die beiden Frauen bedroht haben.

Anschließend soll sich der 42-Jährige Mann in seine Wohnung zurückgezogen haben.

Aufgrund der unklaren Gesamtlage und dem Hinweis der geschädigten Frauen haben mehrere Streifenwagenbesatzungen daraufhin das Mehrfamilienhaus umstellt. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen mehrfach Kontakt zum Tatverdächtigen auf und forderten ihn zum Heraustreten aus der Wohnung auf. Im Verlauf der Verhandlungen gelang es den Einsatzkräften der Polizei in die Wohnung des Tatverdächtigen zu gelangen und ihn dort zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Der 42-Jährige wurde bei der Festnahme verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden eines PTB-Revolvers.

Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand bei dem Geesthachter ergeben haben, soll er nun einer Begutachtung unterzogen werden mit dem Ziel, dass der 42-Jährige anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung weiter ärztlich betreut wird.

Einzelheiten zum genauen Tatablauf und zur Motivlage sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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