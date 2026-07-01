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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Unfall auf dem Verlängerten Ostring

Ratzeburg (ots)

01.07.2026 | Kreis Stormarn | 30.06.2026 - L 224 / Ahrensburg

Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Verlängerten Ostring bei Ahrensburg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person wurde schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.

Am 30.06.2026 gegen 16:40 Uhr soll ein 61-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi den Verlängerten Ostring (L 224) aus Richtung A1 kommend in Richtung Ahrensburg befahren haben. In entgegengesetzter Richtung sei ein 40-jähriger Mann aus dem Kreis Rotenburg in Niedersachsen mit einem Fiat Ducato unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Audifahrer auf Höhe der Abfahrt Ahrensfelde nach links von der Fahrbahn abgekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal auf den Lieferwagen zugefahren sein. Trotz Ausweichmanövers konnte der Fahrer des Ducatos einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu, der Beifahrer im Lieferwagen wurde sogar schwer verletzt. Rettungswagen brachten alle drei in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn vollgesperrt. Gegen 18:10 Uhr gaben die Einsatzkräfte die Straße wieder vollständig frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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