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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hyundai IONIQ entwendet

Ratzeburg (ots)

30.06.2026 | Kreis Stormarn | 28.06.2026 - Ammersbek

Am vergangenen Wochenende soll in Ammersbek, OT Lottbek, ein hochwertiges Fahrzeug entwendet worden sein. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

In den Abendstunden des 28.06.2026 sollen Unbekannte einen auf einem Privatgrundstück in der Straße Beekloh abgestellten weißen Hyundai IONIQ entwendet haben. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließen starten konnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des möglichen Diebstahls war der Pkw mit OD-Kennzeichen versehen. Der Wert des Fahrzeuges soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Mail an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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