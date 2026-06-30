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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Nach Einbruch in Wentorf sucht die Polizei Zeugen

Ratzeburg (ots)

30.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.06.2026 - Wentorf bei Hamburg

Montagmorgen soll es in Wentorf bei Hamburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Am 29.06.2026 zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr sollen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Golfstraße in Wentorf bei Hamburg eingedrungen sein und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben. Wie die unbekannten Täter in das Einfamilienhaus gelangen konnten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer rund um den Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Mail an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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