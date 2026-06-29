Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht

Ratzeburg (ots)

29.06.2026 | Kreis Stormarn | 29.06.2026 - A 20 / Badendorf

Heute Morgen ereignete sich auf der A 20 bei Badendorf in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei welchem der Autofahrer verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer des Kippers soll seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt haben.

Am 29.06.2026 gegen 08:55 Uhr soll ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Muldenkippers die A 20 in Fahrtrichtung Bad Segeberg auf dem rechten Fahrstreifen befahren und sich dabei hinter einem anderen LKW befunden haben. Zeitgleich sei ein 41-jähriger Lübecker mit einem Citröen auf der Autobahn in gleicher Richtung, allerdings auf dem linken Fahrstreifen, unterwegs gewesen. Zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Mönkhagen soll der Sattelzug-Fahrer nun zum Überholen des vorausfahrenden LKW angesetzt haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll es hierbei zum Zusammenstoß mit dem sich auf dem linken Fahrstreifen von hinten nähernden Citröen gekommen sein. Durch den Aufprall sei der PKW nach links in die Mittelschutzplanke geschoben worden und kam hier, stark beschädigt, zum Stillstand. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Fahrer des grauen 3-achsigen Kippers soll seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen und unerlaubt einfach weitergefahren sein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun den flüchtigen Tatverdächtigen sowie Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise sogar Angaben zum LKW beziehungsweise dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/17060 sowie per Mail über badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

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