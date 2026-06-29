PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht

Ratzeburg (ots)

29.06.2026 | Kreis Stormarn | 29.06.2026 - A 20 / Badendorf

Heute Morgen ereignete sich auf der A 20 bei Badendorf in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei welchem der Autofahrer verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer des Kippers soll seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt haben.

Am 29.06.2026 gegen 08:55 Uhr soll ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Muldenkippers die A 20 in Fahrtrichtung Bad Segeberg auf dem rechten Fahrstreifen befahren und sich dabei hinter einem anderen LKW befunden haben. Zeitgleich sei ein 41-jähriger Lübecker mit einem Citröen auf der Autobahn in gleicher Richtung, allerdings auf dem linken Fahrstreifen, unterwegs gewesen. Zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Mönkhagen soll der Sattelzug-Fahrer nun zum Überholen des vorausfahrenden LKW angesetzt haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll es hierbei zum Zusammenstoß mit dem sich auf dem linken Fahrstreifen von hinten nähernden Citröen gekommen sein. Durch den Aufprall sei der PKW nach links in die Mittelschutzplanke geschoben worden und kam hier, stark beschädigt, zum Stillstand. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Fahrer des grauen 3-achsigen Kippers soll seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen und unerlaubt einfach weitergefahren sein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun den flüchtigen Tatverdächtigen sowie Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise sogar Angaben zum LKW beziehungsweise dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/17060 sowie per Mail über badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:46

    POL-RZ: Verunfallter sitzt nach Überschlag im Auto fest / Schwerer Unfall bei Barnitz

    Ratzeburg (ots) - 29.06.2026 | Kreis Stormarn | 27.06.2026 - L 85 / Barnitz Samstagvormittag ereignete sich auf der L 85 bei Barnitz im Kreis Stormarn ein schwerer Verkehrsunfall. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Am 27.06.2026 gegen 09:50 Uhr soll ein 44-jähriger Opelfahrer aus dem Kreis Stormarn die ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:49

    POL-RZ: Zeugen für Unfall vom 30.05.2026 in Ahrensburg gesucht

    Ratzeburg (ots) - 29.06.2026 | Kreis Stormarn | 30.05.2026 - Ahrensburg Bereits Ende Mai soll es in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Minderjährigen gekommen sein, bei welchem ein Kind leichtverletzt wurde. Der Kleinwagenfahrer habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Am 30.05.2026 gegen 19:45 sei es in Ahrensburg im Bereich der ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:44

    POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Hoisdorf gesucht

    Ratzeburg (ots) - 29.06.2026 | Kreis Stormarn | 25.-28.06.2026 - Hoisdorf Zwischen Donnerstag und Sonntag soll es in Hoisdorf im Kreis Stormarn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Während der Abwesenheit der Bewohner vom 25.06.2026 in den Mittagsstunden bis zum Nachmittag des 28.06.2026 sollen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kastanienallee in Hoisdorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren