Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Unfall vom 30.05.2026 in Ahrensburg gesucht

Ratzeburg (ots)

29.06.2026 | Kreis Stormarn | 30.05.2026 - Ahrensburg

Bereits Ende Mai soll es in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Minderjährigen gekommen sein, bei welchem ein Kind leichtverletzt wurde. Der Kleinwagenfahrer habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am 30.05.2026 gegen 19:45 sei es in Ahrensburg im Bereich der Manfred-Samusch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grünen Kleinwagen, einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 9-jährigen Mädchen, welches mit Inline-Skates unterwegs war, gekommen. Der unbekannte PKW-Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit der Grundschülerin kollidiert, welche daraufhin in den E-Scooter neben ihr gestürzt sein soll und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Jugendliche sei daraufhin ebenfalls gestürzt, blieb aber unverletzt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, soll der Fahrer des grünen PKW davongefahren sein.

Die Ermittlungen dauern an und führten bislang nicht zur Identifizierung des unbekannten PKW-Fahrers. Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die sich möglicherweise zur besagten Zeit im Nahbereich aufgehalten haben und Hinweise auf den flüchtigen grünen Kleinwagen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell