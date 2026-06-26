Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

26.06.2026 | Kreis Stormarn | 25.06.2026 - Großhansdorf

Gestern Nachmittag soll es in einem Waldstück in Großhansdorf zu einem Raubdelikt gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 25.06.2026 zwischen circa 14:00 und 16:00 Uhr soll ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn in einem Waldstück nahe der Straße "An der Eilshorst" in Großhansdorf spazieren gegangen sein. Plötzlich seien zwei unbekannte Männer an ihn herangetreten und sollen unter Vorhalt einer Stichwaffe die Herausgabe von Wertgegenstände gefordert haben. Der Mann soll den Forderungen nachgekommen sein und die Tatverdächtigen seien anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Der entstandene Stehlgutschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen im niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Einer der Tatverdächtigen konnte folgendermaßen beschrieben werden: Er hätte eine helle Hautfarbe gehabt und dunkelblondes mittellanges Haar getragen. Zudem soll er mit einem grauen T-Shirt und einer blauen kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht beschrieben werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat rund um den genannten Zeitraum in dem besagten Waldstück Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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