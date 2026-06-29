Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Hoisdorf gesucht

Ratzeburg (ots)

29.06.2026 | Kreis Stormarn | 25.-28.06.2026 - Hoisdorf

Zwischen Donnerstag und Sonntag soll es in Hoisdorf im Kreis Stormarn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Während der Abwesenheit der Bewohner vom 25.06.2026 in den Mittagsstunden bis zum Nachmittag des 28.06.2026 sollen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kastanienallee in Hoisdorf eingedrungen sein. Anschließend hätten diese die Räumlichkeiten durchwühlt und sich mit dem möglichen Diebesgut unerkannt entfernt. Genauere Angaben zur Höhe des möglichen Sach- und Stehlgutschadens sind derzeit noch nicht möglich.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die möglicherweise im genannten Zeitraum im näheren Umfeld Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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