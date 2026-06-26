Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Motorradfahrerinnen bei Unfall auf der L208 verletzt

Ratzeburg (ots)

26.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.06.2026 - L208 / Friedrichsruh

Gestern am späten Abend soll es auf der L208 bei Friedrichsruh im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem Unfall mit zwei beteiligten Motorradfahrerinnen gekommen sein. Beide erlitten Verletzungen.

Am 25.06.2026 gegen 22:15 soll eine 34-jährige Frau aus dem Kreis Stormarn mit einem Motorrad der Marke Kawasaki die L208 aus Richtung Friedrichsruh kommend in Richtung Grande befahren haben. Direkt hinter dieser soll sich eine 44-jährige Hamburgerin, ebenfalls auf einem Motorrad der Marke Kawasaki, befunden haben. Plötzlich soll eine Wildschweinrotte die Fahrbahn gequert haben. Die 34-Jährige soll stark gebremst haben und den Tieren ausgewichen sein, sodass es hier nicht zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Die dahinter fahrende 44-jährige sei anschließend aus bislang ungeklärter Ursache mit der Vorausfahrenden kollidiert. Beide Kradfahrerinnen seien durch den Aufprall gestürzt. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die andere Frau verletzte sich sogar schwer. Zwei Rettungswagen brachten die Frauen ins Krankenhaus.

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