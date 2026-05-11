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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Schockanruf mehrere tausend Euro übergeben

Mutterstadt (ots)

Am Abend des 08.05.2026 (ca. 19 - 20Uhr) erhielt eine Seniorin aus Mutterstadt einen Anruf, bei dem eine bislang unbekannte Täterin vorgab, der Sohn der Seniorin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Seniorin glaubte, mit ihrer Schwiegertochter zu sprechen. In der Annahme, die Untersuchungshaft für ihren Sohn abzuwenden, übergab sie wenig später in der Nähe ihrer Wohnung mehrere tausend Euro an einen unbekannten Mann.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m groß, ca. 35 Jahre alt, korpulent, dunkle Haare, dunkler Oberlippenbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am Freitagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Keltenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unsere Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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