Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche und ein Brandausbruch im Kleingartenverein

Ratzeburg (ots)

10.06.2026 | Kreis Stormarn | 08.- 09.06.2026 - Bargteheide

Bereits am Montag soll es im Verlauf des Tages zu einem Einbruch in eine Parzelle eines Kleingartenvereins in Bargteheide gekommen sein. Nur einen Tag später soll ein Tatverdächtiger bei einem erneuten Einbruch in eine andere Parzelle beobachtet worden sein. Im weiteren Verlauf sei es dann zu einem Brand von zwei Parzellengebäuden gekommen, dabei brannte ein Gebäude komplett nieder während das Zweite stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Am Dienstagnachmittag (09.06.2026) meldete sich bei der Bargteheider Polizei zunächst ein mögliches Einbruchsopfer aus dem Kleingartenverein in der Lübecker Straße. Zur möglichen Tat konnten nur sehr wenig Angaben gemacht werden, der Anzeigende grenzte die Tatzeit jedoch von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag ein. Unabhängig von dieser Mitteilung meldete sich im Anschluss gegen 16.25 Uhr ein weiterer Parzellennutzer und gab an, dass es zu einem Einbruch gekommen sei, der Tatverdächtige dabei überrascht worden sein soll und nun flüchtig sei. In unmittelbarer Nähe zum Kleingartenverein trafen die Beamten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen möglichen Tatverdächtigen an und nahmen diesen vorläufig fest. Es soll sich dabei um einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Kreis Stormarn gehandelt haben.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen bemerkte ein Zeuge einen Brandausbruch an einem Parzellengebäude, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde und nach Eintreffen umgehend mit den Löscharbeiten begann. Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien dennoch ein Gebäude komplett zerstört sowie ein Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie es zum Brandausbruch kam ist derzeit noch unklar. Die mögliche Brandursache und ob die angezeigten Einbrüche mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der jugendliche Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen.

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