Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Möglicher Überfall auf Jogger in Kittlitz - Polizei ermittelt und sucht Zeugen!

Ratzeburg (ots)

10.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.06.2026 - Kittlitz

Bereits am Sonntagmorgen soll es auf einem Feldweg im Bereich der Dutzower Straße in Kittlitz zu einem Überfall auf einen Jogger gekommen sein. Dieser soll dabei Verletzungen erlitten haben.

Der 22-jährige Jogger aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg sei gegen 07.30 Uhr über einen Feldweg im Bereich der Dutzower Straße in Kittlitz in Richtung Dutzower See gelaufen. Dabei hätte er Kopfhörer getragen. Diesem entgegen seien zwei Personen gekommen, welche ihn per Handzeichen zum Anhalten aufgefordert hätten. Beim anschließenden unmittelbaren Aufeinandertreffen hätten beide von ihm die Herausgabe von Bargeld gefordert. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen hätte einer der Tatverdächtigen ihn körperlich attackiert. Weiterhin sei von diesem auch eine mögliche Stichwaffe gegen ihn eingesetzt worden, wodurch der Jogger oberflächliche Schnittverletzungen erlitten habe. Anschließend seien die Täter in Richtung Dutzower Straße geflohen, ohne dass es zu einer Aushändigung von Geld oder anderen Wertgegenständen gekommen sei.

Die männlichen Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Beide seien ca. 185 cm groß gewesen und von normaler Statur. Sie sollen beide einen dunklen Motorradhelm getragen haben. Einer soll mit einer Motorradhose und einem schwarzen Pullover mit einem auffällig großem Nike Logo und Handschuhen bekleidet gewesen sein. Der Zweite hätte ebenfalls Handschuhe und eine schwarz-grauen Motorradkombi getragen.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum möglichen Tatgeschehen und zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

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