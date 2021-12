Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach fahrlässiger Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

02. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 22.11.2021 - Ammersbek

Am 22. November 2021 kam es in Ammersbek auf der L 225 zu einem Vorfall in einem Linienbus, bei der eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 11:00Uhr der Linienbus von Hamburg-Poppenbüttel nach Bargteheide die L225 in Ammersbek. Aus noch unbekannter Ursache führte der Fahrer eine Vollbremsung durch. Hierbei stürzte eine 67-jährige Mitfahrerin aus Hamburg und verletzte sich. Trotz lauter Rufe setzte der Busfahrer die Fahrt fort. Später hinzugekommene Mitfahrer bemerkten die am Boden liegende Verletzte und informierten den Fahrer und den Rettungsdienst. Die 67- jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wer kann Angaben zu dem Busfahrer und dem Grund der Vollbremsung machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Ammersbek unter der Telefonnummer: 04/ 356 226 47-0 entgegen.

