POL-DU: Beeck - Drogendealer will zivilem Polizeibeamten Drogen verkaufen - Festnahme

Duisburg (ots)

In den Abendstunden des 11.06.2021 wurde ein in Zivil gekleideter Polizeibeamter während seines Streifenganges im Beeck von einen 24-jährigen Mann angesprochen, "ob er nicht Drogen kaufen wolle". Der Polizeibeamte lehnte dieses Angebot natürlich ab. Der Drogendealer wurde anschließend durch die Polizei observiert und letztendlich festgenommen. Bei ihm wurden unter anderem nicht unerhebliche Mengen Drogen aufgefunden, welche offensichtlich für den Verkauf bestimmt waren. Noch in der Nacht durchgeführte Durchsuchungsmaßnahmen führten zur Auffindung von weiterem Beweismaterial. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

