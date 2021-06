Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (10. Juni, 11:30 Uhr) ist eine 51-jährige Autofahrerin auf der Essen-Steeler-Straße auf einen Kleintransporter aufgefahren, der an einer roten Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Transporter zwei weitere Autos ineinander. Vier Insassen der Fahrzeuge verletzten sich und wurden zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich war die Essen-Steeler-Straße in Richtung Berliner Straße nur eingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell