Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einladung zur Präventionsveranstaltung zum motorischen Radfahrtraining für die jetzigen Fünftklässler

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 21.06.2021 - Bargteheide

Am kommenden Montag (21.06.2021) in Stormarn und am Donnerstag (01.07.2021) im Herzogtum Lauenburg bietet die Stabsbereichsleiterin, Polizeirätin Anett Zimmer, ein Pressegespräch zu Präventionsveranstaltung im Zusammenhang mit den im letzten Jahr entfallenen Radfahrprüfungen an.

Zu diesem Pressegespräch laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter am

Montag, 21.06.2021 um 11 Uhr nach Bargteheide Ort: Albert-Schweitzer Schule 22941 Bargteheide, Alte Landstraße 55 Zugang über Lindenstraße

und am

Donnerstag, 01.07.2021 um 11 Uhr nach Geesthacht Ort: Feuerwehr Geesthacht 21502 Geesthacht, Kehrwieder 2 ein.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im letzten Schuljahr kaum Radfahrprüfungen durchgeführt werden, so dass die Polizeidirektion Ratzeburg in den ersten zwei Sommerferienwochen den jetzigen Fünftklässlern die Möglichkeit zu einem Radfahrtraining anbietet. Bitte für den 21.06.2021 bis 10 Uhr eine Rückmeldung für das Pressegespräch unter: presse.ratzeburg.pd@polizei.landsh.de oder 04541/809 2010.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell