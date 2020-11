POL-RZ: Fahrzeug entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Ratzeburg

24. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.11.2020 - Schwarzenbek

Bereits am Samstag, 21.11.2020, ist es zu einem Diebstahl eines Hyundai Santa Fe vom Gelände eines Autohauses, in der Hamburger Straße in Schwarzenbek gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte gegen 22:20 Uhr den auf der Verkaufsfläche des Autohauses geparkten Pkw.

Das Fahrzeug verfügt über keine Zulassung bzw. keine amtlichen Kennzeichen.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei zirka 42.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den bronzefarbenen Santa Fe ohne Kennzeichen gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wem sind zur Tatzeit in der Hamburger Straße in Schwarzenbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

