Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer stürzt im Oldesloer Stadtgebiet und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots)

28. August 2020 - Kreis Stormarn - 27.08.2020 - Bad Oldesloe

Am 28. August 2020, gegen 15:55 Uhr kam in Bad Oldesloe ein junger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Der 19-Jährige aus Bad Oldesloe fuhr mit seiner Honda auf dem Berliner Ring in Richtung Bargteheide. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Berliner Ring/Lübecker Straße, kam er in einer leichten Linkskurve aus noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts ab und berührte den Kantstein des Gehweges. Dadurch geriet er ins Schlingern, schrammte an einen Baum vorbei und stürzte.

Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der auf dem Gelände der Feuerwehr Bad Oldesloe gelandet war. Lebensgefahr wurde zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht angenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 2500EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Oldesloe hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.

