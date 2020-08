Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

10. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.08.2020 - Escheburg

Gestern Vormittag ist es im Speckenweg, auf einem Wirtschaftsweg an der A25, in Escheburg zu einem Zusammenstoß zweier Kradfahrer gekommen, bei dem sich ein Fahrer schwere und ein Weiterer leichte Verletzungen zugezogen hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 39-jähiger Hamburger mit seinem Leichtkraftrad die Straßen Speckenweg aus Richtung Voßmoor kommend in Fahrtrichtung Escheburg. In Höhe der Autobahnbrücke wollte der Hamburger nach links abbiegen, um mit seinem Fahrzeug zu wenden, dabei übersah er den ihm entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Suzuki-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Leichtkraftradfahrer verletzte sich dabei leicht. Der 19-jährige Suzuki-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell