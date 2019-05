Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsantwaltschaft Lübeck

Wohltorf

Am 23.05.2019, gegen 04.20 Uhr, wurde über Notruf ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Wohltorf gemeldet.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung.

Ersten Informationen zufolge soll es eine Explosion gegeben und anschließend der Dachstuhl gebrannt haben. Das Feuer griff dann auf das restliche Haus über.

In dem Haus sind eine Frau und ein Mann gemeldet.

Es ist weiterhin unklar, ob die beiden Personen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Haus befanden. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Das Feuer ist mittlerweile abgelöscht. Gegenwärtig wird der Schutt vorsichtig abgetragen, um etwaig verschüttete Personen aufzufinden. Die Suche dauert noch an.

Sobald weitere Informationen vorliegen wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell