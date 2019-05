Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: BMW Grand Coupé entwendet

Ratzeburg

22. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 21.05.2019 Bargteheide

In der Nacht vom 20.05.2019, 23:00 Uhr bis zum 21.05.2019, 05:00 Uhr, wurde ein BMW 420d Grand Coupé in der Straße Schilfweg, in Bargteheide entwendet.

Der Geschädigte parkte das Fahrzeug im Wendehammer des Schilfweges.

Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,- Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nun Zeugen. Wem sind in der Nacht in Bargteheide im Bereich Schilfweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den dunkelgrauen BMW mit Xenon-Scheinwerfer und 18 Zoll Alufelgen, nach 05:00 Uhr gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Polizeidirektion Ratzeburg

