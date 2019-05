Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Die Flucht ergriffen hat ein Einbrecher am Montag in Bocholt, als die Hausbewohner ihn auf frischer Tat ertappten: Gekommen war es dazu gegen 05.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Raesfeldstraße. Der Täter hatte sich Zugang verschafft durch ein Fenster, das auf Kipp gestanden hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete er ohne Beute. Der Einbrecher war etwa 1,80 Meter groß, von schmaler Statur und dunkel bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell