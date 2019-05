Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Radfahrer stößt mit Pkw zusammen

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat am Montag ein Fahrradfahrer in Heiden bei einem Unfall erlitten. Der 77-jährige hatte gegen 16.45 Uhr den Radweg neben der Borkener Straße in Richtung L 600 befahren. In Höhe der Kreuzung Westring bog er nach links auf die Straße ein. Der Heidener stieß dabei mit dem Wagen einer 24-Jährigen Borkenerin zusammen - sie war auf der Borkener Straße in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

