Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sichere Türen und Fenster verhindern Einbruch + ... und wieder Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss + Diebesbeute? - Wer vermisst eine Wasserpumpe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dagobertshausen - Sichere Türen und Fenster verhindern Einbruch

Die Sicherheitstechnik am Kellerfenster und an den beiden Terrassentüren verhinderte einen erfolgreichen Einbruch. Der oder die Täter richteten zwar durch die massiven Hebeleien einen Sachschaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro an, aber sie kamen nicht rein und blieben damit ohne Beute. Der versuchte Einbruch in ein Haus im Schlehdornweg war zwischen Samstag, 08 und Samstag 15. April. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - ... und wieder Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg musste am zurückliegenden Wochenende erneut wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol- und/oder Betäubungsmitteln eingreifen. Besonders fiel dabei ein 29-Jähriger auf. Er fuhr ein nicht zugelassenes und damit auch nicht versichertes Auto an dem sich auch noch gestohlene Kennzeichen befanden. Im Auto lagen geringe Mengen Betäubungsmittel und zwei weitere, durch Manipulationen verfälschte Autokennzeichen. Außerdem stand der Mann, der noch nie einen Führerschein hatte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war leicht alkoholisiert. Seine Autofahrt endete am Samstag, 15. April, um 15.45 Uhr, in der Emil-von-Behring-Straße. Der Mann durfte nach der veranlassten Blutprobe seinen Weg fortsetzen. Alle Kennzeichen, die Betäubungsmittel und die Autoschlüssel blieben bei der Polizei.

Am gleichen Tag, um kurz nach 11 Uhr, veranlasste die Polizei eine Blutprobe, nachdem der Drogentest der 19-jährigen Autofahrerin in der Nachwirkung des vorabendlichen Genusses von Marihuana positiv auf THC reagiert hatte. Sie musste ihr Auto in der Alten Kasseler Straße stehen lassen.

In der Nacht zum Montag, 17. April, geriet ein auf der B 3 fahrender Autofahrer ins Visier der Polizei. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein auf Cannabis reagierender Test bestätigte den Verdacht, sodass die Polizei auch hier die Fahrt durch Sicherstellung des Autoschlüssels beendete und zudem eine Blutprobe veranlasste.

Dautphetal - Diebesbeute? - Wer vermisst eine Wasserpumpe

Am Samstagmorgen, 15. April, fand ein Dautphetaler in seinem offenen Schafstall am Lahnweg eine Benzin Motorpumpe, die ihm nicht gehört. Es hatte den Anschein, als hätte jemand das Aggregat hinter dem auf dem Gelände abgestellten Erntewagen geschützt deponiert. Es handelt sich um eine Benzin-Motorpumpe Mr. Gardener BMP 1600 mit Tragevorrichtung. Das Gerät lag in einer Nylontasche mit dem Schild eines Baumarktes. Wer vermisst eine solche Pumpe? Wem könnte dieses Gerät gehören? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell