Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sprayer unterwegs - Polizei sucht Zeugen;Schmierereien an Hauswand;Einbrecher in Jugendclub;Randalierer vor Blumenladen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sprayer unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Einen Gesamtschaden von etwa 2500 Euro verursachten Sprayer zwischen Montag, 8. April, 20 Uhr und Dienstag, 9. April, 20 Uhr in der Innenstadt. Die aufgesprühten Botschaften beziehen sich auf die Schließung einer Gaststätte am Lahntor. Am Barfüßertor traf es die Außenwand einer studentischen Verbindung. Wahrscheinlich ein und dieselben Täter machten sich zudem an einem Verwaltungsgebäude der Universität sowie dem Audimax in der Biegenstraße zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Schmierereien an Hauswand

Marburg: In verschiedenen Farben sprühten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 9. April mehrere Schriftzüge ohne politischen Bezug an die Außenwand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Grün". Dabei verursachten die Sprayer einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher in Jugendclub

Cölbe-Bürgeln: Unbekannte drangen zwischen Sonntag, 7. April, 2 Uhr und Dienstag, 9. April, 18 Uhr in den Jugendclub in der Marburger Landstraße ein und stahlen einen Kasten Bier sowie einen mobilen Lautsprecher. Bei dem gewaltsamen Vorgehen hinterließen die Einbrecher an der Eingangstür einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer vor Blumenladen

Gladenbach: Durch Schläge beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag (6/7. April) die Scheibe eines Geschäftes in der Adolf-Theis-Straße. Der Rowdy hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

Gefährliches Überholmanöver - Betroffene Autofahrerin als Zeugin gesucht

Dautphetal/ L 3042: Nach einem riskanten Überholmanöver sucht die Polizei nach der Fahrerin eines silberfarbenen Kleinwagens, die als Zeugin vernommen werden soll. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 9. April auf der Landesstraße 3042 zwischen Niedereisenhausen und Dautphe. Eine 34 Jahre alte Frau war gegen 12.40 Uhr mit ihrem blauen Hyundai in Richtung Dautphe unterwegs. Vor ihr befand sich ein Linienbus. Eigenen Angaben zufolge tauchte urplötzlich ein roter Kia neben ihr auf der Überholspur auf, obwohl sich ein silberfarbener Kleinwagen aus der entgegengesetzten Richtung näherte. Die Hyundai-Fahrerin bremste stark ab und ermöglichte so dem Kia-Fahrer das Einscheren nach rechts. Trotzdem musste der entgegenkommende Kleinwagen nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen. Die bis dato unbekannte Fahrerin äußerte mit heftigen Gesten ihren Unmut über das gefährliche Manöver. Die Ermittlungen zu dem Kia-Fahrer dauern derzeit noch an. Die Frau mit dem silberfarbenen Kleinwagen wird dringend gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, aufzunehmen.

Drei Straftaten - Tatzusammenhang wahrscheinlich- Zeugen gesucht

Weimar/Lahn: Drei strafrechtlich relevante Vorfälle registrierte die Polizei Anfang der Woche in der Gemeinde Weimar. Die Unbekannten schritten höchstwahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag, 9. April zur Tat und verursachten einen Schaden von knapp 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und geht von einem Tatzusammenhang aus. In Niederweimar verschwand aus dem Vorgarten eines Wohnhauses in der Straße "Altes Dorf" ein Roller der Marke Piaggio. Der landete anschließend stark beschädigt in einem Graben auf dem Radweg zwischen Niederweimar und Wenkbach. In Wenkbach rissen die Rowdys im Bahnhofsweg eine Solarlampe heraus und beschädigten damit den Außenspiegel eines geparkten VW Polos. In der Rother Straße machten sich die Randalierer an einem unverschlossenen Daimler zu schaffen. Sie nahmen einen Rucksack mit Angelzubehör aus dem Auto und ließen den Inhalt größtenteils noch in der Rother Straße zurück. Ein größeres Messer der Marke Herbert mit Holzgriff und Lederhülle sowie eine Powerbank samt Ladegerät nahmen die Diebe allerdings mit. Zeugen, die nähere Hinweise zu den Vorfällen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell