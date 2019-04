Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau angegriffen; Schaden am Kaugummiautomaten Einbrüche; Graffiti; Sachbeschädigungen; Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Münchhausen - Frau angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, 08. April, gegen 05 Uhr, in der Talhäuser Straße waren und dort den Schrei einer Frau gehört haben. Nach den Angaben der 24-Jährigen stand sie mit ihrem Fahrzeug auf einem Hof in der Talhäuser Straße und hatte die Fahrzeugtür geöffnet. Eine männliche Person trat an die sitzende Frau heran und zog ihren Körper zu sich. Als die Frau daraufhin laut schrie, ließ der Mann los und flüchtete in Richtung Schulstraße. Die Frau kann die Person lediglich als männlich mit etwas kräftiger Figur und unangenehmen Körpergeruch beschreiben. Wer hat einen solchen Mann schon in Münchhausen gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schaden am Kaugummiautomaten

Alle in allem sieht es danach aus, als hätte man versucht mit einem Fahrzeug einen Kaugummiautomaten abzureißen. Tatsächlich blieb es aber bei dem Versuch, durch den am Automaten ein Schaden von mindestens 400 Euro entstand. Der betroffene Automat steht im Kaffweg. Aus dem Automaten scheint nichts zu fehlen. Die Schadensfeststellung war am Sonntag, 07. April, gegen 16.25 Uhr. Die letzte Kontrolle des Betreibers liegt vier Wochen zurück. Eine Tatzeit ließ sich bislang noch nicht einschränken. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Schaden am Kaugummiautomaten im Kaffweg zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederwalgern - Geräteschuppen der Schule aufgebrochen

Einbrecher drangen zwischen 18 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Sonntag in einen Geräteschuppen der Gesamtschule in Niederwalgern in der Schulstraße ein. Der oder die Täter schmierten dann mit der im Schuppen gefundenen blauen Sprühkreide herum und schlugen zudem noch eine Scheibe zum Schuppen ein. Der entstandene reine Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Ob aus dem Schuppen was fehlt, wird derzeit überprüft. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Sonntag, 31. März, und Montag 08. April, richteten Einbrecher in einem Gartenhaus der Kleingartenanlage an der B 453 in der Verlängerung der Marburger Straße einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Tür war aufgehebelt, ein inneres Fenster eingeschlagen und der gesamte Innenraum durchwühlt. Ob etwas fehlt, steht nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Mengsberg - Einbruch während einer Veranstaltung

Während einer Veranstaltung des TSV Mengsberg auf dem Gelände an der Straße Zum Engelhain drang ein Einbrecher gewaltsam in das Büro des Vereinsheims ein. Der Täter nutzten den freien Zugang zum Vereinsheim und trat die verschlossene Tür zum Büro ein. Der Schaden an der Tür beträgt mindestens 250 Euro. Tatsächlich fehlt aus dem Büro offenbar nichts. Möglicherweise verhinderte der Publikumsverkehr ein weiteres Vorgehen. Wer hat also in der Nacht zum Sonntag, 07. April, zwischen 01.55 und 02.25 Uhr, im Vereinsheim etwas mitbekommen, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Graffiti

Gleich mehrere Schriftzüge sprühten Unbekannte mit Lack auf die Fassade eines Gebäudes in der Barfüßerstraße. Der Schaden dieser Sachbeschädigung durch Graffiti beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Montag, 08. April, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Dautphe - Frontscheibe zerstört

Der von einer Sachbeschädigung betroffene rote VW Golf mit Marburger Kennzeichen parkte zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 08. April, zwischen 22 und 08 Uhr auf einem Parkplatz in der Pützwiese. Auf nicht bekannte Weise entstand in dieser Zeit ein Schaden an der Frontscheibe in Höhe von mindestens 500 Euro. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Sterzhausen - Reifen platt

Unbekannte stachen zwei Reifen eines blauen VW Crafter platt. Der Kleinlaster parkte im Mittelweg. Der Schaden beträgt mindestens 300 Euro. Die Feststellung der Sachbeschädigung war am Sonntag, 07. April. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Oberweimar - Beschädigte Autos

Nachdem es in der Nacht zum 02. April in mehreren Weimarer Ortsteilen an mehreren Autos zu Sachbeschädigungen an den Reifen und Außenspiegel kam, passierten in der Nacht zu Samstag, 06.April, in Oberweimar weitere gleiche Vorfälle. Betroffen waren mindestens drei Autos. Die Autos parkten in der Obergasse, im Hohlweg und Auf der Höhe. Als Täter kommen nach aktuellen Ermittlungen möglicherweise fünf Jugendliche in Betracht, die gegen 00:30 Uhr die Obergasse entlang liefen und den Spiegel eines dort geparkten VW UP beschädigten. Alle seien etwa gleich groß gewesen, maximal 170 cm und alle trugen dunkle Kleidung, wohl Kapuzenpullis. Die Kapuze hatten die Jugendlichen aufgesetzt. Nur einer von ihnen trug offenbar eine Jacke. Wer hat in dieser Nacht oder auch zu anderen Zeiten in Oberweimar verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist die Gruppe warum auch immer aufgefallen? Wer kann die Jugendlichen näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen können? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg - Unfallflucht im Herkules-Parkhaus

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am helllichten Tag, am Dienstag, 02. April, gegen 12 Uhr mittags im Erdgeschoss des Herkules-Parkhaus in der Temmlerstraße ereignete. Betroffen war ein blauer neuerer VW Golf. Die Werkstatt schätzt die Kosten zur Beseitigung von Lackschäden und Delle in der hinteren rechten Tür auf 1900 Euro. Der Verursacher des vermutlich bei einem Parkmanöver entstandenen Schadens hinterließ weder eine Nachricht noch informierte er die Polizei. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin machen?

Marburg - Unfallort Biegenstraße - Rote Spuren an schwarzem Audi

Ein schwarzer Audi A 3 parkte zur Unfallzeit am Sonntag, 07. April, zwischen 14.07 und 19 Uhr auf einem Stellplatz in Höhe des Anwesens Biegenstraße 21. In dieser Zeit entstand auf der Beifahrerseite auf bislang unbekannte Weise ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Beide Türen und der hintere Kotflügel wiesen Schäden auf. Die gefundenen und gesicherten roten Farbspuren sind der bislang einzige Hinweis auf das verursachende Auto. Wer hat zur fraglichen Zeit ein Fahrmanöver eines roten Fahrzeugs beobachtet, das mit dem Unfallschaden zusammenhängen könnte? Wer kann Hinweise zu einem roten frisch unfallbeschädigten Auto geben?

Hinweise zu den geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Geflüchteter Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Wie sich herausstellte, stand der nach dem Unfall geflüchtete Radfahrer unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest des 49 Jahre alten Mannes zeigte mehr als 1,8 Promille. Er war zunächst auf dem Gehweg der Straße Am Bahnhof unterwegs, fuhr dann plötzlich vom Gehweg auf die Straße und streifte mit den Pedalen seines Rades ein weißes Auto. Am Auto entstand an der rechten Seite ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Radler blieb bei dem Zusammenstoß am Montag, 08. April, um 09 Uhr unverletzt. Die Polizei ermittelte den geflüchteten Radler und veranlasste eine Blutprobe.

Biedenkopf - Absperrpoller umgefahren

Erst jetzt erhielt die Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht auf dem Marktplatz Ecke Bachgrundstraße. Der Unfall war demnach bereits vor Dienstag, 19. März. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwei Absperrpoller und fuhr anschließend davon. Der Verursacher meldete den Schaden bis heute weder bei der Stadt noch bei der Polizei. Wer kann sich an den Unfall erinnern? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

