Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vandalismus an der Pumpenstation

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf -

Eingeschlagene Scheiben und großflächige Graffiti an Scheiben, Türen und mehreren Fassaden. Der Schaden an der Pumpstation Süd des Abwasserverbandes im Wald in der Verlängerung des Konrad-Adenauer-Rings ist sicherlich vierstellig. Die Sachbeschädigungen waren zwischen Freitag, 05. Und Montag, 08.April. Die Polizei Stadtallendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Er hat am zurückliegenden Wochenende entsprechende Beobachtungen rund um die Pumpstation gemacht? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Zusatz: Bilder des Schadensausmaßes liegen der Presseinformation unter www.polizeipresse.de bei und dürfen in Verbindung mit der Meldung verwandt werden.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell