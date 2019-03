Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sturm im Landkreis - Bislang keine Meldungen über Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Bislang gingen bei der Polizei Marburg-Biedenkopf keine Meldungen über sturmbedingt verletzte Personen ein. Eine Bilanz über entstandene Schäden lässt sich derzeit nicht ziehen. In den 24 Stunden von Sonntag auf Montag 10/11.März; zwischen 09 und 09 Uhr, registrierte allein die Polizei Marburg-Biedenkopf weit mehr als 50 Meldungen u.a. über umgestürzte Bäume, herabgestürzte Dachziegel, weggewehte Baustellenmaterialien und -schilder sowie abgerissene Verkehrszeichen und Reklametafeln. Die Auswirkungen des Sturmtiefs trafen gleichermaßen den gesamten Landkreis. Feuerwehr und sämtlichen Rettungs- und Hilfsdienste und Straßenmeistereien waren im Dauereinsatz. Die Anrufe im Sekundentakt ließen eine umfängliche Registrierung der eingehenden Meldungen gar nicht zu. Eine Vollsperrung von Straßen war u.a. wegen der Gefährlichkeit der notwendigen Räumungs- und Reinigungsarbeiten oder auch wegen einer Priorisierung vorrangiger Straßen unumgänglich. Die Aufhebungen der Vollsperrungen sind nach den notwendigen Arbeiten vermutlich überwiegend noch am Montag zu erwarten. Gesperrt waren bzw. sind u.a die B 255 zwischen Gladenbach und Marburg, ca. 500 Meter vor dem Orsteingang Gladenbach, die L 3288 zwischen Sinkershausen und Diedenshausen sowie Weitershausen und zwischen Bad Endbach Bottenhorn und Frechenhausen, die K 11 zwischen Rauschenberg und Himmelsberg, die K 85 zwischen Warzenbach und Treisbach und die K 41 in Cappel an der Burgruine. Darüber hinaus kam es zu zahlreichen kurzfristigen Sperrungen.

In der Marburger Straße in Münchhausen hob der Sturm die Haustür zum Gebäude mit der Sparkasse aus den Angeln. Berechtigte kümmerten sich um die Sicherung.

Auf der L 3089 zwischen Wehrda und Cölbe kam die Fahrerin mit dem Schrecken davon, als ein vom Wind auf die Fahrbahn gewehter Baum ihren Kleinwagen traf. An dem VW Lupo entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der Baum beschädigte die rechte Seite das Autos und die Windschutzscheibe. Der Unfall war am Sonntag, gegen 17.50 Uhr.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell