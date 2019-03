POL-MR: Radsätze in Quotshausen gestohlen ++ Zeugen nach Unfall bei Gladenbach gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Zeugen gesucht

Gladenbach: Auf der Kreisstraße 111 von Römershausen nach Runzhausen überholte ein 46-jähriger Bad Endbacher am heutigen Morgen, gegen 08.45 Uhr, mit seinen grünen Kleintransporter einen weißen Kleinlaster, der von einem 64-jährigen Dautphetaler gefahren wurde. Beim Überholvorgang kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum Grund des Zusammenstoßes machen. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461-9295-0, sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Radsätze gestohlen

Steffenberg: Gewaltsam drangen Diebe irgendwann zwischen dem 22. Februar und dem 05. März in eine Lagerhalle in der Lahnstraße in Quotshausen ein und entwendeten 16 Radsätze aus dieser. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461-9295-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

