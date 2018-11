POL-OE: Container samt Inhalt gestohlen

Olpe (ots) - Am Dienstag (20. November) wurde zur Mittagszeit festgestellt, dass zwei an der B 55 bei Hohl an einer dortigen Baustelle abgestellte Baucontainer samt Inhalt fehlten. Die dunkelgrauen Container mit einem Fassungsvermögen von jeweils 36 Kubikmetern waren mit Metallschrott gefüllt und sollten deswegen von dem Entsorger gegen leere Container getauscht werden. Die unbekannten Täter, die über einen entsprechenden LKW verfügt haben müssen, kamen dem Entsorger aber offenbar zuvor. Der Schaden wird vom Geschädigten auf rund 20.000 Euro geschätzt.

