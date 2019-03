Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallzeuge dringend gesucht;Lkw beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallzeuge dringend gesucht

Lahntal-Goßfelden: Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstagvormittag, 5. März gegen 9.20 Uhr dringend nach einem unbekannten Zeugen, der das amtliche Kennzeichen des angeblichen Verursachers in einer Arztpraxis meldete. Bei dem Geschehen auf dem Parkplatz der Praxis in der Lindenstraße entstand an einem schwarzen VW Kombi hinten rechts ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der Zeuge wird gebeten, Kontakt mit der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Lkw beschädigt

Marburg: Durch einen Tritt oder Schlag beschädigte ein Randalierer am Donnerstag, 7. März zwischen 9.30 und 11.10 Uhr die Seitenwand eines Lkws der Marke VW Crafter. Bei dem Vorfall in der Barfüßerstraße entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

