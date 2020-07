Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Steine geworfen? - Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Friedberg (ots)

+++

Friedberg: Steine geworfen? - Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon

Nachdem die Windschutzscheibe eines Kleinbusses am Dienstagmittag von einem Stein oder ähnlichem getroffen worden war und zu Bruch ging, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Im Glas jedoch klaffte ein faustgroßer Einschlag.

Was war passiert?

Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 61-jähriger Friedberger die Homburger Straße stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Grüner Weg. Plötzlich gab es einen riesen Knall, die Windschutzscheibe zersprang. Der Mann stoppte seinen VW Transporter unverletzt.

Steinewerfer?

Aus einem abgeernteten Spargelfeld rechts neben der Straße sah er in einiger Entfernung drei etwa 12 bis 14 Jahre alte Jungen in Richtung Wohngebiet weglaufen. Zwei davon hatten ein Mountainbike dabei. Nicht fest steht bislang, ob durch einen der Jungen ein Stein oder dergleichen geworfen wurde. Auffällig jedoch war das an den Tag gelegte "Fluchtverhalten." Die drei Burschen trugen kurze Hosen, einer hatte ein hellblaues-, ein anderer ein rosafarbenes T-Shirt an. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die drei nicht mehr angetroffen werden.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach möglichen Zeugen. Wo sind die drei beschriebenen Unbekannten aufgefallen? Wer kann Hinweise zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Info für die Medien:

Fotos von Tatort und beschädigtem Fahrzeug gehören zur Meldung!

+++

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell