Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Seesen vom 17.01.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht: Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Kfz, vermutlich beim Wenden, einen Grundstückszaun in der Triftstraße. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne den Schaden zu melden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, gegenüber der dortigen Tankstelle. Es wurde ein Maschendrahtzaun mit Standrohr beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen (Tel.: 05381/9440).

Fahren ohne Versicherungsschutz: Am Donnerstag kontrollierten Seesener Polizeibeamte einen jungen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw auf der Bornhäuser Straße unterwegs war. Im Verlauf der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug bereits seit mehreren Monaten erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen demontiert und die Zulassungsbescheinigung einbehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall: Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Bismarckstraße / Jacobsonstraße ein Verkehrsunfall mit insgesamt ca. 5000 Euro Sachschaden. Ein aus der oberen Jacobsonstraße kommender 77jähriger Fahrzeugführer missachtete die Vorfahrt eines 72jährigen, welcher mit seinem Pkw auf der Bismarckstraße in Richtung Herrhausen unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

i.A. Decker, PHK

