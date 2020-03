Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Fässer offenbar illegal entsorgt - Zeugen gesucht! +++

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Fässer offenbar illegal entsorgt - Zeugen gesucht!

Zwischen Ober-Mörlen und Usingen sind an einem Rastplatz an der B275 am Freitag (06. März) zwei blaue Metallfässer aufgefunden worden. Diese sind mit einer bisher nicht bekannten Flüssigkeit gefüllt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Behältnisse dort bereits einige Tage zuvor abgeladen worden waren. Offensichtlich hatten Unbekannte diese dort illegal entsorgt.

Die Polizei in Butzbach stellte die Behältnisse sicher und entnahm eine Probe.

Die Ermittler fragen nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Herkunft oder zum Eigentümer machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06033/70430 zu melden.

