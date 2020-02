Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Friedberg: Scheiben eingeworfen

Zwischen Montag (10. Februar), 12 Uhr und Mittwoch (12. Februar), 11 Uhr zerstörten Unbekannte ein Fenster sowie mehrere Glasbausteine an einer Lagerhalle Am Güterbahnhof. Sie verursachten durch ihre Steinwürfe etwa 2.000 Euro Schaden. Hinweise an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

>Münzenberg: Sportheime angegangen

Einbrecher versuchten ihr Glück in der Butzbacher Straße. So hebelten Straftäter zwischen Dienstag, 21 Uhr und Donnerstag, 08:30 Uhr an einer Stahltür des Vereinsheims des FC Gambach. Hinein gelangten sie nicht; jedoch verursachten sie rund 300 Euro Schaden. Weiterhin machten sich Unbekannte an der Unterkunft des TC Gambach zu schaffen. Dort handelten sie in ähnlicher Weise und verschafften sich schließlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen Beamer im Wert von ungefähr 150 Euro und hinterließen 3.000 Euro Schaden. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise unter Tel: 06033 / 70430

>Bad Vilbel: Kupferkabel gestohlen

Von einer Baustelle Im Schleid entwendeten Diebe zwischen Freitag (07. Februar), 14:30 Uhr und Mittwoch (12. Februar), 10 Uhr etwa 300 Meter Kupferkabel. Dieses war aufgerollt auf einer Kabeltrommel. Welchen Wert das Diebesgut besitzt, ist derzeit nicht bekannt. Wer zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich Quellenpark gemacht hat oder wer sonst Hinweise zur Identität der Täter oder bezüglich des Verbleibs des Kupferkabels tätigen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel, Tel: 06101/54600 zu melden.

>A5/Obermörlen: Ohne Führerschein aber mit Alkohol unterwegs

Eine Streife der Autobahnpolizei Mittelhessen kontrollierte am Donnerstagabend (13. Februar) kurz vor 24 Uhr einen auffällig langsam fahrenden Mercedes der C-Klasse, an welchem Ausfuhrkennzeichen angebracht waren. Dieser fuhr auf der A5 von Friedberg nach Obermörlen Die Ursache des verdächtigen Verhaltens war schnell gefunden: Der aus Polen stammende 53-jährige Autofahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Dafür stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholmessung ergab dann einen Wert von 1,05 Promille. Der Mann musste die Beamten anschließend zur Wache begleiten, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da er derzeit über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Zu Fuß durfte der Mann die Polizeistation schließlich wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

