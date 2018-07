POL-WE: Unfälle und -Fluchten in der Wetterau ++ Kennzeichendiebstahl in Florstadt ++ Kinderfahrzeuge in Echzell, u.a.

Friedberg (ots) - Pressemeldungen 6.7.2018

Fahrzeug überschlägt sich nach Auffahrunfall - Fahrer verletzt

Rosbach: Auf der B 455 kam es am Donnerstag gegen 13.40 Uhr zu einem heftigen Auffahrunfall. In Höhe Ockstadt übersah ein 18-Jähriger, dass der Fahrer des vor ihm fahrenden Dacia Logan verkehrsbedingt hielt. Der junge Mann aus dem Hochtaunuskreis fuhr auf den Dacia auf. Sein Fahrzeug, ein Audi A3 machte einen kompletten Überschlag und landete wieder auf allen vier Rädern. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Friedberger Krankenhaus zur Behandlung. Der 45-jährige Fahrer des Dacia, aus Ortenberg, blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden am Heck in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Schaden am Audi wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt, Totalschaden. Nachdem einer kurzen Fahrbahnsperrung, kam es zu keinen größeren Behinderungen.

Kinderfahrzeuge entwendet

Echzell: Traurig sein, dürften die kleinen Eigentümer eines Tretrollers und eines Kinder-Dirtbikes, deren Fahrzeuge zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 20 Uhr gestohlen wurden. Die beiden Fahrzeuge im Wert von etwa 860 Euro waren in einem Carport in der Hofeinfahrt eines Grundstücks Im Auenblick in Bingenheim geparkt. Das Rad war mit einem Stahlschloss gesichert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei inFriedberg, Tel.: 06031/601-0 Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des neongrünen Rades der Marke Specialized, des Tretrollers oder Hinweise auf den Täter geben können.

Auf der Wiese Kennzeichen entwendet

Florstadt: Im Unterdorf in Leidhecken stand ein goldfarbener LKW auf einer Wiese. Bislang Unbekannte schraubten das vordere Kennzeichen FB - AS 173 vom Fahrzeug ab und entwendeten es. Der Täter muss zwischen Sonntag und Donnerstag 21 Uhr zugegriffen haben. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Schildes nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Außenspiegel touchiert

Altenstadt: Ein beschädigtes Gehäuse eines linken Außenspiegels, ließ ein Verkehrsteilnehmer in der Stammheimer Straße zurück. Als er am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in Richtung Vogelsbergstraße fuhr, streifte er den am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra Caravan und verursachte den Schaden von etwa 100 Euro. Ohne sich weiter zu kümmern verließ er die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrerflucht am Fitnessstudio

Bad Vilbel: Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Am Stock in Massenheim stieß am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 21.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel Astra. Der Flüchtende touchierte den blauen Opel hinten rechts und hinterließ Dellen und Kratzer. Der Schaden beziffert sich auf etwa 500 Euro. Ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen verließ der Unfallverursacher den Parkplatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

