POL-LIP: Bad Salzuflen. Dieb stahl Werkzeuge.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage in der Gerhard-Hauptmann-Straße verschafft und etliche Werkzeuge gestohlen. Die Tat ist vermutlich zwischen 02.00 Uhr und 09.00 Uhr begangen worden. Der oder die Täter haben nach Angaben des Geschädigten einen Drehmomentschlüssel, einen Elektrotacker, einen Makita-Bohrhammer samt Koffer, eine Poliermaschine, einen Schlagschrauber, eine STIHL-Kettensäge, eine Handkreissäge, mehrere Trennschleifer und diverse andere Dinge mitgenommen. Wer zur besagten Zeit Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 beim KK Bad Salzuflen zu melden. Auch wer Angaben zum möglichen Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten sich dort zu melden.

