POL-WE: Einbrecher erbeuten Bargeld in Nieder-Mörlen ++ Fahrraddiebe wieder erfolgreich in Bad Nauheim, Florstadt und Bad Vilbel ++ Leichtverletzte bei Unfällen in Büdingen und Florstadt ++ u.a.

Friedberg (ots) - Pressemeldungen 04.07.2018

Einbrecher erbeuten Bargeld

Bad Nauheim: Durch eine aufgebrochene Terrassentür kamen Einbrecher am Dienstag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in eine Wohnung in der Hermannstraße in Nieder-Mörlen. Sie durchsuchten die Zimmer, fanden eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro und entwendeten das Geld. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl vor dem Kino

Bad Nauheim: In der Kurstraße vor dem Kino hatte der Besitzer eines Mountainbikes der Marke Bicikl sein Rad abgestellt. Zur Sicherung schloss er das blaue Velo mit einem Kabelschloss an ein Verkehrsschild an. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen wurde das Rad irgendwann in der Stunde vor Mitternacht des Dienstag entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen entwendet

Friedberg: Während der graue Opel Astra auf dem Park + Ride Parkplatz in der Wingertstraße in Bruchenbrücken geparkt war, entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen FB - XJ 700 des Fahrzeuges. Die Tat geschah zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 17.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Damenrad aus Gartenhütte gestohlen

Florstadt: Aus einer Gartenhütte in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Nieder-Florstadt entwendeten bislang Unbekannte ein Damenrad der Marke Pegasus. Das Fahrrad war am Dienstag gegen 22 Uhr im Schuppen abgestellt. Den Verlust bemerkte die Besitzerin am Mittwoch gegen 6.30 Uhr. Auffällig am etwa 500 Euro teuren Velo ist die matt-schwarze Rahmenfarbe. Hinweise zu Tat, Täter oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Auffahrunfall fordert Leichtverletzte

Florstadt: Bei einem Auffahrunfall in der Mockstädter Straße in Staden verletzten sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr zwei Personen. Möglicherweise aus Unachtsamkeit fuhr ein 34-jähriger aus Friedberg mit seinem Ford Fiesta auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, das verkehrsbedingt halten musste. In diesem Auto saßen die 34-jährige Fahrerin aus Glauburg, sowie zwei Kinder im Alter von 5 und 2 Jahren. Leichtverletzt begaben sich Frau und Kinder in ein Krankenhaus zur Abklärung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahrrad trotz Schloss gestohlen

Bad Vilbel: Sein schwarz-lila Mountainbike der Marke Bulls schloss der Besitzer am Dienstag gegen 13 Uhr am Bahnhofsvorplatz mit einem Spiralschloss an einem Fahrradstellplatz an. Als er gegen 18 Uhr zurückkam musste er feststellen, dass lediglich die Plastikummantelung des Schlossen noch dort war. Sein Rad im Wert von ca. 500 Euro war gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

In die Leitplanke gefahren...

Büdingen: Auf der Fahrt von Düdelsheim nach Lindheim geriet ein 69-jähriger aus dem Wetteraukreis am Dienstag gegen 13.15 Uhr nach links von der Fahrbahn der Bundesstraße ab. Er überquerte mit seinem roten BMW die Gegenfahrbahn und touchierte zweimal die dortige Leitplanke, bevor er auf dem Radweg zum Stehen kam. Der Senior verletzte sich beim Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Sein Fahrzeug wies auf der gesamten linken Seite Kratzspuren der Kollision auf. Es musste abgeschleppt werden.

Im Vorbeifahren touchiert und geflüchtet

Gedern: Im Vorbeifahren streifte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen VW Caddy. Diesen hatte der Besitzer in der Frankfurter Straße am Fahrbahnrand geparkt. Beim Zusammenstoß riss der linke Außenspiegel ab und ein Schaden von etwa 250 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

