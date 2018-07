POL-WE: Knall schreckt Anwohner aus dem Schlaf in Butzbach ++ Diebstahl einer Postkarre in Bad Vilbel ++ Unfälle u.a.

Das ausgebrannte Piaggio Ape Bild-Infos Download

Friedberg (ots) - Pressemeldungen 05.07.2018

Knall schreckt Anwohner aus dem Schlaf

Butzbach: Durch einen lauten Knall wurden Anwohner in der Philipp-Reis-Straße am Donnerstag gegen 1.20 Uhr geweckt. Auf dem Parkplatz eines Tiermarktes stand ein Fahrzeug lichterloh in Flammen. Das weiße Piaggio Ape war zu Werbezwecken dort abgestellt. Es brannte nahezu völlig aus. Ein Werbeplakat des Marktes fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Noch ist nicht klar, weshalb der Wagen in Flammen aufging. Die Polizei in Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Friedberg: Obwohl ein Verkehrsteilnehmer einen am Tannenweg Ecke Steinkopfstraße geparkten Opel angefahren hatte, fuhr er ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Die Kratzer an der Stoßstange hinten links entstanden zwischen 16 Uhr und 18 Uhr am Mittwoch. Die Behebung des Schadens dürfte etwa 800 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallfahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

36 Räder und ein Anhänger - Finger weg! Mein Rad ist codiert

Friedberg: Erneut bot die Polizei in Friedberg am Mittwoch wieder eine Codieraktion für Fahrräder an. Polizeioberkommissarin Karina Kohnert versah zwischen 9 und 15 Uhr insgesamt 36 Räder und einen Fahrradanhänger mit der sogenannten F.E.I.N.-Codierung. Die nächste Codieraktion wird am Mittwoch, den 1.8. in Bad Nauheim stattfinden. Interessierte können sich unter Tel.: 06031-601-462 zu den normalen Geschäftszeiten (Mo-Fr. 08 bis 16 Uhr) dazu anmelden. Zum Termin ist ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad, der Personalausweis sowie, bei E-Bikes der Akku-Schlüssel zum Fahrrad mitzubringen. Carbonräder können aufgrund der Materialeigenschaften nicht codiert werden.

Busfahrer leichtverletzt

Friedberg: Auf der Autobahn 5 kam es am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten, der glücklicherweise glimpflich ausging. Zwischen den Abfahrten Friedberg und Bad Homburg war der Fahrer eines österreichischen Reisebusses in Richtung Süden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf dem vor ihm fahrenden PKW, auf, schob das Fahrzeug gegen einen weiteren davor fahrenden PKW und schließlich auf einen LKW. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten Autofahrer. Der Bus befand sich auf einer Leerfahrt, weshalb sich keine weiteren Personen im Fahrzeug befanden, die Schaden hätten erleiden können.

Delle und Kratzer am Kofferraumdeckel

Niddatal: Zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand des Gottfriedwegs in Ilbenstadt geparktes Fahrzeug. Der braune VW Touareg weist Dellen und Kratzer am Kofferraumdeckel auf. Der Schaden beziffert sich auf etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Postkarre mitgenommen

Bad Vilbel: In der Uhlandstraße war ein Briefträger am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit dem Austragen von Briefen beschäftigt. Er hatte die Postsendungen in einer Tasche dabei, die auf einem Rollwagen befestigt war. Während der Briefträger Briefe zustellte entwendeten bislang unbekannte Diebe den Rollwagen mit Tasche. In dieser befanden sich lediglich noch eine geringe Anzahl unzustellbarer Briefe. Da der Postbote zunächst von einem Scherz ausging, suchte er die nähere Umgebung nach der Transportkarre ab, konnte sie jedoch nicht auffinden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 Personen, die die Tat beobachteten oder Hinweise auf den Verbleib des Rollwagens mit blauer Posttasche und aufgedrucktem gelben Posthorn geben können.

