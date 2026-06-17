Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Unfall auf Grillboot im Schiersteiner Hafen - drei Verletzte

Wiesbaden (ots)

(LH) Am Abend des 16.06.2026 kam es im Schiersteiner Hafen auf einem Grillboot zu einem Unfall mit drei Verletzten.

Das mit sieben Personen besetzte Boot war gegen 20 Uhr im Schiersteiner Hafen unterwegs, als es zu einer Verpuffung am Gasgrill des Bootes kam. Die Verpuffung verursachte bei drei Personen - eine davon minderjährig - brandbedingte Verletzungen. Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt führten die Verletzten umgehend einer medizinischen Versorgung zu. Die minderjährige verletzte Person wurde zur Behandlung stationär aufgenommen. Die Wasserschutzpolizei Wiesbaden nahm den Unfall auf und ermittelt nun zu den Ursachen.

Bei dem Grillboot handelt es sich um ein umgangssprachlich "BBQ-Donut" genanntes Motorboot, welches kreisrund ist und in dessen Mitte sich ein integrierter Grill befindet. Für die Fahrgäste befinden sich ringsherum Sitzplätze.

Die Polizei rät bei Benutzung solcher Boote zu besonderer Vorsicht. Insbesondere der integrierte Grill sollte nur von dafür eingewiesenen Personen bedient werden.

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