Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Fassanstich in Fulda - Innenminister Roman Poseck eröffnet das Polizei Bistro auf dem 63. Hessentag

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Fulda (ots)

Am heutigen Freitag begann in Fulda der diesjährige Hessentag, zu welchem die Besucherinnen und Besucher, trotz des regnerischen Wetters, zahlreich erschienen sind. Das 63. Landesfest geht bis Sonntag, den 21. Juni und hält ein buntes Programm für Groß und Klein bereit. Wie in jedem Jahr ist die hessische Polizei in einer Doppelrolle vertreten. Zum einen sorgt sie für die Sicherheit auf der zehn Tage dauernden Großveranstaltung, zum anderen präsentiert sie sich den Bürgerinnen und Bürgern mit einer Vielzahl von eigenen Veranstaltungen und Aktionen. Den Startschuss gab am Freitagnachmittag der hessische Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck in Form der feierlichen Eröffnung des Polizei Bistro mit einem Fassanstich. Nach musikalischem Auftakt durch das Landespolizeiorchester Hessen mit "Olympic Fanfare And Theme" von John Williams und der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch den Leiter des Polizei Bistro, Herrn Polizeihauptkommissar Christoph Jünemann, übergab dieser das Wort an den Präsidenten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) Thomas Seidel, dessen Behörde unter anderem für die Organisation des Polizei Bistro verantwortlich ist. Zunächst bedankte er sich beim Team des Polizei Bistro für die Organisation und Umsetzung und dann bei den Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen. "Es freut mich, dass Sie das Angebot, "unserer" - "ihrer" hessischen Polizei auf dem Hessentag, wahrnehmen" und lud alle dazu ein, die vielen Aktionen, Auftritte sowie Beratungs- und Informationsangebote der Landespolizei auf dem Hessentag wahrzunehmen. Im Anschluss stand wie in jedem Jahr die Spendenübergabe an, denn das Polizei Bistro ist nicht nur ein Ort des Feierns und der Begegnung, es verfolgt nebenbei stets auch einen guten Zweck. Alle Trinkgelder sowie Spenden der Besucherinnen und Besucher kommen einer gemeinnützigen Einrichtung zugute. So konnten Innenminister Poseck, der Bürgermeister der Stadt Fulda Herr Wehner, HPE-Präsident Seidel und die Bereichsleiter des Polizei Bistro eine Spendensumme von insgesamt 6.550 Euro an den Verein "Wellcome Bad Vilbel" übergeben, die während des letztjährigen Hessentags in Bad Vilbel zusammengekommen war. Dessen Vertretungen Herr Arabin, sowie Frau und Herr Fich freuten sich sichtlich über die stattliche Summe. Die Trinkgelder und Spenden des diesjährigen Hessentags gehen an das Kinder- und Jugendhospiz "Kleine Helden e.V.". Frau Hillenbrand, die Stellvertretende Leiterin des Vereins bedankte sich vorab bereits für den finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Hospizarbeit. Besucherinnen und Besucher, die einen Beitrag dazu leisten möchten, finden die Spendenboxen an den Verkaufsständen des Polizei Bistros. Anschließend übergab Christoph Jünemann das Wort an Innenminister Poseck, der sich zuvor persönlich einen Eindruck des Angebots der Polizei auf dem Hessentag verschafft hatte. Der Innenminister wies auf die Bedeutung der Polizei für unsere Gesellschaft hin und lud zum Besuch ein, der auch eine gute Gelegenheit sei, die Polizei außerhalb des täglichen Dienstes kennenzulernen. "Das Polizei-Bistro der Polizei Hessen ist weit mehr als ein gastronomischer Treffpunkt. Es ist ein Ort des Dialogs und des Zusammenkommens. Wir sind alle voller Vorfreude, was in den kommenden Tagen hier passieren wird und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, an allem teilzunehmen was wir anzubieten haben. Denn die hessische Polizei mit ihren Angeboten bietet Vielfältigkeit, Qualität und Tradition. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hessischen Polizei, welche durch Ihr Engagement einen wichtigen Beitrag hierzu leisten", so Poseck. Es folgten Grußworte des Bürgermeisters der Domstadt Fulda, Herrn Dag Wehner in denen er die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei in der Vorbereitung des Hessentags betonte und warb darum, die zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zu besuchen. Fassanstich und Löwenenthüllung Gemeinsam enthüllten Innenminister Poseck, Bürgermeister Wehner und Präsident Seidel feierlich den Hessentagslöwen der hessischen Polizei. Dieser wird auf der Bühne des Polizei Bistro platziert sein und über die nächsten zehn Tage wohl wieder zum beliebten Fotomotiv werden. Zum krönenden Abschluss überreichte Herr Ulrich Klesper der Hochstift Brauerei Herrn Innenminister Poseck den Hammer und Zapfhahn. Ein kräftiger Schlag genügte und das Bier floss. Sodann erklärte der Minister das Polizei Bistro offiziell für eröffnet. Als feierlicher Ausklang ertönte das Hessenlied und die Nationalhymne, gespielt vom Landespolizeiorchester. Im frisch eröffneten Polizei Bistro war zu diesem Zeitpunkt bereits die Stimmung der anstehenden Tage spürbar. Informationen zum Platz der Polizei und Polizei Bistro Auf dem Universitätsplatz können sich die Besucherinnen und Besucher des Hessentags einen Eindruck von der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und Ausstattung machen. Neben der Polizeiseelsorge, Präventionsangeboten für Jung und Alt, sowie Fahrzeugen der Polizei, befindet sich dort zudem der Stand der Nachwuchsgewinnung und berät Interessierte zum Polizeiberuf. Das Polizei Bistro befindet sich im Museumshof. Es mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und Bewirtung ein fester Anlaufpunkt für viele Menschen geworden. Erstmalig wird das Unterhaltungsprogramm des Polizei Bistro in Open-Air-Konzept stattfinden. Auf der Bistrobühne mit Biergraten sorgen - mittlerweile im 33. Jahr - bekannte Bands ebenso wie regionale Musik-, Tanz- und Sportgruppen für Unterhaltung, große Augen und gute Stimmung. Ob mit Kaffee und Kuchen oder leckeren Kaltgetränk, gut versorgt können die Besucherinnen und Besucher das Show-Programm genießen und mit ihrer Polizei ins Gespräch kommen. Informationen zum Auftritt der Polizei auf dem Hessentag und dem Programm im Polizei Bistro sind auf der Internetseite der hessischen Polizei zu finden: https://www.polizei.hessen.de/Service/Hessentag

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