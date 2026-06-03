Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Kunststoffrohre in Rhein gespült

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Wiesbaden (ots)

02.06.2026, gg. 13:30 Uhr

Rhein-km 503,0 bis Rhein-km 504,0

Ortslage Wiesbaden Biebrich,

(LW) Am Dienstagmittag wurden nach starken Regenfällen mehrere große Kunststoffrohren vom Salzbach in den Rhein bei Wiesbaden Biebrich gespült.

Durch den am Mittag des 02.06.2026 im Stadtgebiet Wiesbaden aufgetretenen Starkregen kam es innerhalb kurzer Zeit zu einem starken Anstieg des Pegels des Salzbachs. Hierdurch wurden insgesamt neun Kunststoffrohre vom Gelände des Hauptklärwerk Wiesbaden in den Salzbach geschwemmt und in den Rhein getrieben. Die fünf Meter langen und im Durchmesser 80cm starken Kunststoffrohre trieben ab der Salzbachmündung weiter stromabwärts und stellten eine potentielle Gefahr für die Schifffahrt dar. Eine Sperrung der Schifffahrt war jedoch nicht erforderlich. Durch ein Mehrzweckboot der Feuerwehr Wiesbaden konnten die Rohre einem Arbeitsboot des WSA (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt) zugebracht werden, welches die Rohre mit einem Arbeitskran an Bord nahm. Die Wasserschutzpolizei Wiesbaden war mit einem schweren Streifenboot im Einsatz.

Die Rohre wurden nach der Bergung auf das Gelände des WSA in Wiesbaden-Schierstein verbracht. Zusätzlich zu den neun Rohren wurden auch neun zugehörige Verbindungsstücke in den Rhein getrieben. Acht der neun Verbindungsstücke konnten im Laufe des Einsatzes geborgen werden. Das fehlende Verbindungsstück ist bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht aufgetaucht, stellt jedoch keine Gefahr für die Umwelt oder die Schifffahrt dar.

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