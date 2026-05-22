Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Solarmodule am Edersee entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Bereich der Nieder-Werber Bucht, gegenüber des Sachsenhäuser Badestrandes, mindestens 12 beschädigte flexible Solarplatten illegal am Ufer des Edersees entsorgt. Die Solarmodule wurden nach ersten Erkenntnissen von einem Parkplatz an der Ederseerandstraße über ein Holzgeländer einen Abhang hinunter in den Uferbereich des Edersees geworfen. Der Tatzeitraum konnte bislang nicht näher eingegrenzt werden.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun wegen Verdachts einer unerlaubten Abfallentsorgung.

Der Wasserschutzpolizeiposten Waldeck nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05623/5437 entgegen.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell