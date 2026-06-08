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POL-HPE: Motorrollerfahrer stürzt in den Affolderner See

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Waldeck (ots)

In den Abendstunden des 04. Juni 2026 befuhr eine Person auf einem Motorroller einen Waldweg zwischen Affoldern und Hemfurth. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit diesem einen ca. acht Meter Abhang hinunter in den Affolderner See. Während der Motorroller mit Beschädigungen im Wasser verblieb, konnte sich der Fahrer unverletzt aus dem Wasser retten. Anstatt nun zügig die Bergung des Motorrollers zu veranlassen, verließ der Fahrer den Ereignisort in unbekannte Richtung. Am Motorroller entstand Sachschaden.

Am 06.06.2026 gegen Mittag ging ein Vater mit seinem Sohn auf dem Waldweg spazieren. Hierbei konnten sie den Motorroller im Uferbereich des Affolderner Sees unter Wasser durchschimmern sehen. Der Vater kontaktierte daraufhin die Polizei.

Durch Beamte der Wasserschutzpolizei Waldeck konnte das Fahrzeug wasserseitig mit einem Polizeiboot begutachtet werden. Ein Kennzeichen war nicht mehr aufzufinden. Die Einsatzkräfte stellten bei der Begutachtung fest, dass der Schlüssel noch im Zündschloss steckte und sich im Inneren des Motorrollers Hinweise auf den Halter befanden. Die Freiwillige Feuerwehr Edertal konnte den Motorroller mittels Feuerwehrboot bergen und an Land verbringen. Leichte Betriebsflüssigkeiten, welche in den Affolderner See gelangten, wurden abgebunden.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Halter des Rollers, einen 42-jährigen Bad Wildunger, der im Verdacht steht, das Fahrzeug gefahren und im See zurückgelassen zu haben. Der Verursacher muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung und ein Verfahren gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen rechnen. Zudem wird ihm der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Edertal in Rechnung gestellt.

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