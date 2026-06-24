Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schusswaffengebrauch nach Angriff - Polizeibeamter leicht verletzt, Angreifer schwer verletzt

Wiesbaden / Frankfurt (ots)

Gemeinsame Folge-Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA)

Am Dienstagnachmittag (23.06.) kam es gegen 16:00 Uhr am Frankfurter Kaisertor zu einem polizeilichen Schusswaffeneinsatz, dem ein Angriff eines 44-jährigen serbischen Staatsangehörigen vorausgegangen sein soll, der schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/6300719).

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren zwei Polizeibeamte bei den Einsatzmaßnahmen "BAO Bahnhof" eingesetzt und befanden sich auf dem Weg zu ihrem Streifenwagen. Unerwartet soll einer der Beamten von dem 44-Jährigen, der nicht von diesen Kontrollmaßnahmen betroffen war, angerempelt und mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Trotz mehrfacher Ansprache und Androhung des Schusswaffengebrauchs soll der Angreifer nicht reagiert haben und weiter auf die Polizeibeamten zugegangen sein, worauf es im Bereich "Am Hauptbahnhof 8" zum polizeilichen Schusswaffengebrauch kam.

Der 44-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt. Nachdem der Mann durch Polizeikräfte und den Rettungsdienst erstversorgt worden war, kam er zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Es bestand keine Lebensgefahr.

Einer der Beamten erlitt eine Verletzung an der Hand und wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Gegen den 44-jährigen Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Mann unter einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung leiden und drogenabhängig sein, weshalb seitens der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beim zuständigen Ermittlungsgericht beantragt werden wird.

Gegen die Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Amt eingeleitet.

Die genauen Hintergründe der Tat und der Ablauf des Einsatzes werden derzeit durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt ermittelt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Spuren wurden gesichert, deren Auswertungen andauert.

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