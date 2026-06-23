Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schusswaffengebrauch nach Angriff auf Polizeibeamten - Tatbeteiligter verletzt

Wiesbaden (ots)

Während einer polizeilichen Kontrolle im Bereich des Kaisertores griff ein Mann gegen 16:00 Uhr einen Polizisten mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte ihn.

Daraufhin machte der Polizeibeamte von seiner Schusswaffe Gebrauch. Der Angreifer wurde hierdurch verletzt und von weiteren Polizeibeamten unmittelbar erstversorgt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen, wie in solchen Fällen üblich, übernommen. Die genauen Umstände sowie der Ablauf des Geschehens sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell